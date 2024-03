O Athletic Bilbao já garantiu a contratação de Álvaro Djaló para a próxima temporada num negócio que permite ao Sp. Braga encaixar 15 milhões (mais 5,5 mediante a concretização de determinados objetivos).



O diretor desportivo do emblema basco, Mikel González, frisou que a contratação do extremo não significa a saída de Nico Williams no próximo verão.



«O nosso objetivo é reter todo o talento e renovar com quem temos de renovar. A chegada do Djaló não tem nada que ver com o Nico. Renovámos com ele e ele está muito feliz. Quer mais, quer a Europa», referiu, em declarações reproduzidas pelo «El Correo».



«O Djaló é um rapaz de quem gostamos muito, pode jogar na frente, atrás do avançado ou nos corredores laterais. Entendemos que pode dar qualidade à equipa. O nosso objetivo é fornecer ferramentas ao treinador», acrescentou.



De resto, o dirigente revelou que Djaló já era acompanhado pelo Athletic há algum tempo. «Acompanhamos a 100 por cento os jogadores dentro das nossas possibilidades. Seguimo-lo com muita atenção no ano passado. Era uma oportunidade que tínhamos de aproveitar», concluiu.



O avançado de 24 anos, nascido em Espanha, e com dupla-nacionalidade guineense, chegou a Braga em 2017, para crescer nos júniores dos «guerreiros». Esta época, Djaló soma 14 golos e três assistências em 39 partidas, entre campeonato, Taça de Portugal, Liga dos Campeões e Liga Europa.