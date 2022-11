O avançado do Barcelona, Ansu Fati, é um dos 26 convocados da seleção espanhola para o Mundial 2022, mas até poderia estar no Qatar com outras cores, nomeadamente as de Portugal.

O pai do futebolista de 20 anos recordou que veio da Guiné-Bissau para trabalhar em Portugal, mas depois mudou-se para Espanha e o filho optou pela «La Roja».

«Vim para a Espanha para trabalhar para sustentar a minha família. Nunca imaginei que teria um filho jogador de futebol», começou por contar Bori Fati, em entrevista ao Carrusel Mundial Canalla, da Cadena SER.

«Portugal ofereceu nacionalidade aos meus seis filhos, à minha esposa e a mim, mas o Ansu queria ficar em Espanha. Disse-me: 'Pai, como vou para Portugal se nem sei falar português? Trouxeste-me para Espanha e eu fico aqui porque os meus amigos e a minha vida estão cá'», prosseguiu.

«Em Portugal, ofereceram-nos tudo, mas o Ansu queria jogar em Espanha», acrescentou.

Ansu Fati, note-se, já soma cinco internacionalizações por Espanha, tendo marcado dois golos.