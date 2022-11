Alex Baldé foi chamado por Luis Enrique para representar a seleção espanhola no Mundial 2022, anunciou esta sexta-feira a federação daquele país (RFEF).

O lateral-esquerdo do Barcelona substitui José Gayà na convocatória, já que o jogador do Valência tem uma entorse no tornozelo e não estará apto para a competição no Qatar – algo que até já havia sido anunciado pela RFEF de forma involuntária.

Baldé, jovem de 19 ainda sem qualquer internacionalização pela seleção A da Espanha, estava ao serviço dos sub-21, mas vai juntar-se à comitiva da la roja em Doha.

Curiosamente, esta é uma posição que poderia ser ocupada por Grimaldo, lateral que tem estado em grande forma no Benfica esta temporada – Roger Schmid, técnico dos encarnados, criticou inclusivamente a ausência do seu pupilo da lista de Luis Enrique.

A Espanha integra o grupo E do Mundial 2022, juntamente com Japão, Costa Rica e Alemanha.