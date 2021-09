Apesar de estar castigado, João Félix faz parte dos convocados do Atlético de Madrid para o jogo no País Basco frente ao Alavés.



O internacional português foi suspenso por dois encontros depois de ter sido expulso por acumulação de cartões amarelos frente ao Athletic Bilbao. Os colchoneros recorreram para o TAD depois de o o Comité de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ter rejeitado o recurso e têm esperança de que o jogador possa ser despenalizado.



O jogo entre o Alavés e o Atlético está marcado para este sábado às 13h00.



Os convocados do Atlético de Madrid:



Guarda-redes: Oblak e Lecomte;



Defesas: Savic, Giménez, Felipe, Hermoso, Vrsaljko, Lodi e Trippier;



Médios: De Paul, Koke, Kondogbia, Llorente e Herrera;



Avançados: Matheus Cunha, Correa, Suárez, Griezmann, Félix e Carrasco;