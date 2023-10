Depois da vitória na Luz, a Real Sociedad não foi além de um empate (2-2) frente ao Rayo Vallecano, em Vallecas, em jogo da 11.ª jornada da Liga espanhola.

Brais Méndez esteve perto de adiantar os bascos, adversários do Benfica na Champions, mas o remate esbarrou na trave. Na resposta, o conjunto de Madrid abriu o marcador por Mumin, aos 31 minutos.

O internacional espanhol Mikel Oyarzabal restabeleceu o empate para os bascos ainda antes do intervalo (41m) e, no segundo tempo, bisou na conversão de uma grande penalidade (66m), a castigar mão na bola de Espino.



Bebé foi lançado na equipa do Rayo Vallecano a cinco minutos do final e acabou por ser decisivo. O português fez o 2-2 final com um remate rasteiro de fora da área já no período de descontos.



No outro jogo deste domingo, o Betis derrotou o Osasuna por 2-1. Isco foi o herói dos andaluzes ao marcar o golo do triunfo nos minutos finais.



Refira-se que William Carvalho entrou aos 87 minutos enquanto Rui Silva não saiu do banco no conjunto de Pellegrini.



