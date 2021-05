O Barcelona desperdiçou dois golos de vantagem e empatou em Levante, hipotecando as hipóteses de se sagrar campeão espanhola quando faltam duas jornadas para o final.



Os blaugranas marcaram primeiro por Lionel Messi (quem mais?). O internacional argentino rematou de primeira, em queda, para o fundo da baliza adversária quando estavam cumpridos 25 minutos. Volvidos nove, Messi lançou Dembélé e o francês serviu Pedri para o 2-0.



No entanto, o emblema da comunidade de Valência entrou com tudo na segunda parte e marcou dois golos em dois minutos por Merelo e por Morales. Apesar do golpe sofrido, o Barça reagiu e conseguiu chegar a nova vantagem por intermédio de Dembélé.



Nos minutos finais, o Levante teve forças para chegar ao 3-3. Sergio León foi o autor do golo que pode ter tirado, em definitivo, o Barcelona da corrida pelo título de campeão espanhola.



Apesar de ter ultrapassado o Real Madrid e de ter 76 pontos, a equipa de Koeman está a um ponto do líder Atlético. Porém, os dois rivais de Madrid ainda não jogaram nesta ronda.