Jordi Cruyff vai deixar o Barcelona no dia 30 de junho, informou o clube.



Em comunicado, o emblema catalão refere que o filho de Johan Cruyff teve um «encontro emotivo» com o presidente Laporta na qual lhe comunicou a decisão de sair. Segundo os culés, Jordi Cruyff pretende novos desafios para a carreira depois de dois anos no cargo de diretor desportivo.



Apesar da saída, o ex-jogador ainda vai participar na transição para a nova estrutura desportiva e auxiliará o Barça no mercado de verão.



Esta é a segunda saída em cargos de decisão do futebol profissional do Barcelona nas últimas duas semanas depois de Mateu Alemany, diretor para o futebol.

O ex-internacional português Deco, confirmou o presidente do Barça, está na calha para ser diretor desportivo do emblema catalão.