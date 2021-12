Os futebolistas Sergiño Dest, Coutinho e Abde Ezzalzouli testaram positivo à covid-19, confirmou na manhã desta quinta-feira o Barcelona, em nota oficial através das redes sociais.

Aumentam os alertas na equipa catalã, que já estava severamente desfalcada por casos de covid-19 e lesões. Com estas três infeções confirmadas, são já dez os casos nos últimos dias: Jordi Alba, Dani Alves, Lenglet, Alejandro Baldé, Umtiti, Gavi e Dembélé já tinham testado positivo.

Além destes jogadores, Xavi não pode contar com o castigado Busquets para o jogo com o Maiorca, bem como com os lesionados Ansu Fati, Pedri, Depay, Braithwaite e Sergi Roberto.

Desta forma, e olhando aos nomes que compõem a equipa principal, Xavi fica apenas com dez jogadores disponíveis para o jogo da 19.ª jornada da liga espanhola, marcada para domingo às 20 horas. E, destes dez, três são guarda-redes: Ter Stegen, Neto e Iñaki Peña. Os sete jogadores de campo disponíveis, do plantel principal, passam agora a ser Piqué, Ronald Araújo, Óscar Mingueza, Eric García, Riqui Puig, Frenkie de Jong e Luuk de Jong.

Naturalmente, há outros nomes que já foram recrutados à equipa B e que têm somado minutos que, desta forma, deverão ser opções para Xavi: casos, por exemplo, de Nico González ou Ferrán Jutglà.