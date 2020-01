O avançado uruguaio do Barcelona, Luis Suárez, vai ser operado a uma lesão no menisco externo do joelho direito no domingo, informou, este sábado, o emblema catalão.

O jogador de 32 anos já tinha sofrido problemas no joelho direito e foi sujeito a uma artroscopia, que o obrigou a falhar a final da Taça do Rei na última época, prova que o Barcelona perdeu frente ao Valência.

«Luis Suárez será intervencionado no próximo domingo pelo doutor Ramón Cugat, a uma lesão no menisco externo do joelho direito. Assim que termine a operação, o clube fará um novo comunicado médico», notou o Barcelona.

Na quinta-feira, o jogador sul-americano, titular ante o Atlético de Madrid nas meias-finais da Supertaça de Espanha, realizada na Arábia Saudita, fez os 90 minutos de jogo.