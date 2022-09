Martin Braithwaite teve uma passagem discreta pelo Barcelona. Contratado já depois do fecho do mercado, o internacional dinamarquês nunca se afirmou como titular indiscutível do conjunto blaugrana embora tenha disputado 57 jogos.



O avançado de 31 anos admitiu que sabia que teria de deixar Camp Nou, sobretudo depois da chegada de Xavi.



«Não tenho nada de negativo a dizer sobre o Barcelona. Acho que calei muito dos que me criticavam. Na época passada fui o goleador até me lesionar. Depois mudou o treinador, mas demonstrei que tenho nível para jogar no Barcelona. Sabia há muito que Xavi não acreditava em mim e que tinha de ir embora», contou, em entrevista ao jornal dinamarquês «Ekstrabladet».



Consciente de que não iria continuar no Barça, Braithwaite decidiu encurtar as férias. Seguiu para os Estados Unidos na companhia da esposa... e de um preparador físico.



«Por isso, só tive semana de férias. Levei um preparador físico aos Estados Unidos e fazia exercício duas vezes por dia. Sim, quase dormimos na mesma cama, pelo que a minha esposa não estava contente. Mas por isso fico satisfeito por esse trabalho estar a dar frutos, embora não esperasse que me corresse tão bem desde o primeiro jogo», referiu.

Depois do Barcelona, o avançado mudou-se para o rival da cidade, o Espanhol e na estreia, marcou um golo. Desde então, Braithwaite leva dois golos em três jogos.