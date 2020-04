O futebolista espanhol do Barcelona, Gerard Piqué, está a acertar a redução de salários com os jogadores e funcionários do FC Andorra, clube do qual é acionista maioritário e que disputa a Segunda División B, equivalente ao terceiro escalão do futebol do país.

«É verdade que estamos a conversar com os jogadores e também com os funcionários para reduzir o salário. Foi uma decisão de mútuo acordo e a verdade é que todos reagiram bastante bem. É uma iniciativa coletiva e Piqué nada nos propôs, mas é verdade que está sempre a par do que se passa no clube», afirmou o diretor desportivo do FC Andorra, Jaume Nogués, em declarações à agência EFE.

«A parte percentual vai ser igual para todos. Tem de fazer-se a partir de um valor mínimo e vai ser um desconto proporcional ao salário de cada um. Não será uma percentagem elevada. Todos estamos dispostos e todos querem contribuir nesta situação. O clube está em boas mãos e também há pessoas, boas, sensíveis a tudo o que está a acontecer», explicou Nogués, referindo que «Gerard Piqué está ciente de tudo o que acontece com o clube» e que isto «foi uma iniciativa da direção do clube e não dos proprietários».

Em Espanha, vários clubes estão a proceder a um Expediente de Regulação Temporária do Emprego (ERTE), que funciona como uma autorização para despedimento, suspensão de contratos ou redução temporária de salários e horários de trabalho.