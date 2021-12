O Sevilha, clube da primeira liga espanhola, confirmou três casos positivos de covid-19 esta terça-feira.

Em comunicado oficial, esta noite, o clube da Andaluzia referiu que «há três positivos no plantel, dois dos quais já estavam durante as férias», isto é, durante o curto período de férias de Natal.

«Todos os jogadores encontram-se assintomáticos e isolados em suas casas, até que podam reintegrar o grupo, uma vez cumprido período de quarentena», nota o clube, sem revelar a identidade dos infetados.

Trata-se de mais um clube da liga espanhola que vê a covid-19 afetar as opções no plantel.

Entre segunda-feira e terça-feira, o Barcelona, a Real Sociedad, o Bétis, o Cádiz, o Levante e o Elche foram alguns dos clubes que confirmaram a existência de infetados. O Rayo Vallecano também está muito limitado devido às infeções no plantel.

O próximo jogo do Sevilha é na próxima segunda-feira, 3 de janeiro de 2022, com a deslocação ao Cádiz, para a jornada 19. A equipa comandada por Julen Lopetegui ocupa a segunda posição, com 38 pontos, a oito do líder Real Madrid, que tem 46, mas mais um jogo.