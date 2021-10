O DJ espanhol, Kiko Riviera, recordou o dia em que Cristiano Ronaldo lhe queria colocar... um implante capilar. A história remonta à altura em que o internacional português trocou Espanha por Itália e tem ainda o guarda-redes Beto como figura secundária.



«O Beto mandou-me uma mensagem a dizer que o Cristiano Ronaldo queria falar comigo», começou por dizer, no programa Uno más uno son três.

«Um dia estou deitado a dormir a sesta, acordo, pego no telemóvel e tenho uma mensagem escrita meia em português, meia em espanhol de um número estranho. Era o Cristiano Ronaldo. Começo a falar com ele e o que ele queria era colocar-me cabelo», acrescentou.



O DJ não tardou em responder a Cristiano Ronaldo. «Falei com o Fran, o responsável pelas minhas coisas, e disse-lhe que o Ronaldo não me me podia ligar para ir uma festa, mas podia ligar para colocar cabelo. 'Diz-lhe que não quero ter cabelo a não ser que me pague um milhão de euros'. Nunca mais recebi notícias dele. Talvez devesse ter pedido menos», lembrou, entre risos.