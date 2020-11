O Sevilha recebeu e venceu o Celta de Vigo por 4-2 no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em duelo da 10.ª jornada da I Liga espanhola que teve duas reviravoltas no marcador e decisões apenas nos minutos finais.

Koundé abriu o marcador para os andaluzes aos cinco minutos, mas o Celta virou as contas, com os remates certeiros de Iago Aspas e Nolito, respetivamente aos dez e 36 minutos. Contudo, En Nesyri fez o 2-2 em cima do intervalo (45+3m).

Foi preciso esperar pelos últimos cinco minutos do tempo regulamentar para o Sevilha responder à reviravolta sofrida na primeira parte com outra. Aos 85 minutos, Escudero pontapeou a esperança que tinha no pé esquerdo e fez um golaço, deixando Blanco pregado ao relvado: ainda assim, a bola sofreu um toque decisivo num homem da equipa galega, que deixou a bola fora do alcance do guardião. Pouco depois, El Haddadi assinou o 4-2 final, ao minuto 87.

O Sevilha soma a segunda vitória consecutiva e tem agora 13 pontos, no sétimo lugar, ainda que à condição. O Celta está no 19.º e penúltimo luar, com sete pontos.