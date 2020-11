Villarreal e Real Madrid empataram na tarde deste sábado a uma bola no Estadio de la Ceramica. O resultado entre o vice-líder e o quarto classificado à partida para jogo mantem a Real Sociedad na liderança e, além de agradar aos bascos, pode também ser visto com bons olhos no Atlético de Madrid e no Barcelona, que se defrontam no Wanda Metropolitano esta noite.

O jogo começou praticamente com o golo do Real Madrid, num cabeceamento de Mariano Díaz após cruzamento de Carvajal. O lance ainda passou pelo vídeo-árbitro por alegado fora-de-jogo de Lucas - que não chegou a tocar na bola, nem a intervir na jogada - numa decisão contestada pelo «submarino amarelo».

A entrada madrugadora eficaz tornou mesmo este o golo mais rápido do Real Madrid em 2020/2021, deu a vantagem, justificada até ao intervalo, sobretudo pelo controlo dos merengues em campo. O Villarreal foi crescendo, mas não passou de aproximações. Não criou perigo real.

Depois de duas ameaças, uma por Gerard Moreno e outra por Parejo, o Villarreal chegou mesmo ao 1-1 final ao minuto 76, por Gerard Moreno, de grande penalidade, a castigar falta de Courtois sobre Chukweze.

O resultado manteve-se até final e deixa o Villarreal na vice-liderança, com 19 pontos, a um da Real Sociedad, que tem menos um jogo. O Real Madrid iguala o Atlético com 17 pontos, mas os colchoneros têm menos dois jogos que Real Sociedad e Real Madrid e menos três que o Villarreal.