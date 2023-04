Um golo de Correa, aos 86 minutos, garantiu o triunfo do At. Madrid por 1-0 na receção ao Betis. O avançado entrou a meia hora do fim para garantir um triunfo muito importante para os colchoneros, que assim aumentaram a diferença sobre a formação de Sevilha.

O Betis teve dois portugueses no onze inicial: Rui Silva, na baliza, e William Carvalho, no meio campo, jogaram os noventa minutos, tendo o guarda-redes efetuado duas defesas que mantiveram a equipa na luta pelo triunfo.

A formação de Sevilha, de resto, conseguiu segurar o At. Madrid na primeira parte e estava a ser melhor na meia-hora final, após a entrada de Joaquín em campo, tendo até três boas ocasiões para marcar. Sobre o final da partida, porém, Correa marcou na outra baliza.

Com este triunfo, o At. Madrid conseguiu aumentar para nove os pontos de vantagem sobre o Betis, que mantém o quinto lugar, o que deixou a equipa de Diego Simeone mais tranquila na corrida por um lugar na Liga dos Campeões.