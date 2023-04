Benzema voltou a ter um dia «daqueles» e contribuiu de forma decisiva para a goleada imposta pelo Real Madrid ao Valladolid por 6-0.

O avançado francês marcou um hat-trick em menos de sete minutos, entre os 29m e os 36, e abriu caminho para o passeio do conjunto merengue diante do Valladolid que teve Gonzalo Plata, emprestado pelo Sporting, na equipa inicial.

Antes de Benzema aparecer a brilhar, coube a Rodrygo marcar o primeiro golo do encontro, aos 22m.

Seguiu-se depois o show do francês, com três golos consecutivos, sendo que num deles sentou um adversário antes de rematar e noutro ensaiou uma espécie de bicicleta, ainda que com «rodinhas».

Com quatro golos de vantagem ao intervalo, o Real Madrid não abrandou o ritmo, ainda que Benzema tenha sido substituído aos 65m, para dar lugar a Eden Hazard.

Pouco depois, Asensio fez o 5-0 e já nos descontos, Hazard serviu Velázquez que fechou a contagem na meia dúzia.

Este resultado permite ao Real Madrid não deixar fugir ainda mais o Barcelona no topo da liga espanhola - está a 12 pontos -, enquanto o Vallodolid é 16.º, apenas um ponto acima da linha de água.