O Celta de Vigo empatou a dois golos este domingo, na receção ao Almería, em jogo da 27.ª jornada do campeonato espanhol.

Aos sete minutos, a equipa de Carlos Carvalhal ficou em desvantagem, depois do golo inaugural de Srdjan Babic, mas o 1-1 chegou logo de seguida, por intermédio do ex-Benfica Haris Seferovic (10m), assistido por Gabriel Veiga, a jovem estrela da formação de Vigo.

O Almería passou novamente para a frente do marcador aos 32 minutos, por Arnau Puigmal. O conjunto dos Balaídos, contudo, ainda chegou ao 2-2 antes do intervalo, graças a um tento de Carles Pérez (42m).

Na segunda parte, a equipa de Carvalhal forçou o golo da vitória, mas sem sucesso. Iago Aspas ficou muito perto do 3-2 já em tempo de descontos, mas o remate do internacional espanhol esbarrou no poste.

Nos anfitriões, Gonçalo Paciência entrou para o lugar de Seferovic aos 84 minutos, enquanto o internacional sub-21 português Samuel Costa foi titular e saiu nos descontos, com queixas físicas.

O Celta soma o sexto jogo sem perder e é 10.º classificado na liga espanhola, com 35 pontos. Já o Almería, está na 18.ª posição, a lutar pela permanência, com 27 pontos.