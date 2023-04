O Ajax empatou a zero este domingo, na visita ao terreno do Go Ahead Eagles, em jogo da 27.ª jornada do campeonato dos Países Baixos.

O internacional sub-21 português Francisco Conceição foi suplente, mas entrou aos 80 minutos, para o lugar de Steven Berghuis.

Com este resultado, o Ajax mantém-se no segundo lugar, com 56 pontos. O líder Feyenoord, com 61, pode aumentar a vantagem para o clube de Amesterdão, isto porque só joga mais tarde, na visita ao Sparta Roterdão.