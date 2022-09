O Ath. Bilbao goleou esta sexta-feira na receção ao Almería por 4-0, em jogo a contar para a 7.ª jornada da Liga Espanhola.

Os bascos adiantaram-se no marcador aos dez minutos por intermédio de Iñaki Williams. Sete minutos depois, Sancet amplia a vantagem para o conjunto orientado por Ernesto Valverde.

Na segunda parte, aos 50 minutos, Iñaki Williams ainda colocou novamente a bola na baliza mas o VAR anulou o golo. À passagem da última meia hora de jogo, Neco, o outro Williams, fez o terceiro tento da partida. O resultado final viria ser selado por Vesga, através da conversão de uma grande penalidade aos 84 minutos.

Com esta vitória, o Ath. Bilbao ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar da Liga Espanhola, com 16 pontos. Já o Almería ocupa a 17.ª posição com quatro pontos