O sensacional Girona empatou a uma bola frente ao Betis, no Benito Villamarín, numa partida da 17.ª jornada da Liga espanhola, e pode ser alcançado pelo Real Madrid na liderança da prova.



Foi um grande jogo na Andaluzia. Com Rui Silva de início e William a entrar ao intervalo, os andaluzes tiveram várias oportunidades para marcar por Ayoze Pérez, Diao e Willian José. Não marcaram e acabaram por sofrer. Savinho foi travado em falta na área e de penálti, Artem Dovbyk fez o 1-0.



Refira-se que Pellegrini foi cedo forçado a fazer uma troca por lesão de Bellerín aos 15 minutos.



Na segunda parte, o ucraniano desperdiçou um par de ocasiões para bisar. O Betis acreditou que era possível igualar a contenda e conseguiu o golo do empate por Pezzella a um minuto do final.



No outro jogo que começou às 18h00, André Silva não saiu do banco no empate sem golos da Real Sociedad na visita ao terreno do Cádiz.



Com este empate o Girona chegou aos 45 pontos e pode ser alcançado pelo Real Madrid que joga no terreno do Alavés, ainda esta quinta-feira. Por seu turno, o Betis é sétimo com 28 pontos, a três da Real Sociedad, sexto colocado. Já o Cádiz está na 17.ª posição, a primeira fora dos lugares de descida.



Classificação da Liga espanhola





