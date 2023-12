O Atlético de Madrid desperdiçou esta terça-feira a hipótese de se isolar no terceiro lugar da Liga espanhola, ao ceder um empate 3-3, em casa, diante do Getafe. Os colchoneros chegaram a estar a vencer por 3-1, com um «bis» de Antoine Griezmann, que o colocou na história do clube, mas depois deitaram quase tudo a perder.

Começamos pelo pormenor histórico: Griezmann bisou, com golos aos 44 e 69 minutos, este último de penálti, e, desta forma igualou a lenda dos colchoneros, Luis Aragonés, com um total de 173 golos.

Ainda antes do primeiro golo, o Atlético Madrid ficou reduzido a dez elementos, por expulsão do montenegrino Stefan Savic, mas Griezmann, com o primeiro golo, permitiu que o Atlético chegasse ao intervalo a vencer por 1-0.

Num jogo muito aberto, o Getafe empatou no início da segunda parte, aos 53 minutos, com um golo de Borja Mayoral, mas o Atlético recuperou a vantagem com um golo de Morata (63m) e reforçou-a logo a seguir com o tal penálti de Griezmann (69m).

Aos 87 minutos, o Atlético vencia por 3-1 e parecia lançado para se destacar no pódio da liga espanhola, mas o Getafe ainda chegou ao empate, com Oscar Rodríguez a reduzir a diferença aos 87 minutos, antes de Borja Mayoral bisar na conversão de um penálti, já três minutos para lá dos noventa.

Com este resultado, o Atlético de Madrid não tira proveito do empate que o Barcelona cedeu em Valencia, ficando com os mesmos 35 pontos, num campeonato liderado pelo surpreendente Girona, com 44, seguido pelo Real Madrid, com 42.

Quique Flores estreia-se no Sevilha com vitória

Entretanto, o Sevilha quebrou um longo jejum de dez jogos sem vencer, ao bater o aflito Granada por 3-0, no jogo de estreia do novo treinador, Quique Flores.

O guarda-redes português André Ferreira foi titular no Granada (Manafá ficou no banco) e o Sevilha venceu de forma tranquila com tentos de Adria Pedrosa (23m), do argentino Lucas Ocampos (32m) e de Sergio Ramos (49m).

O momento mais emotivo do encontro foi precisamente o golo do experiente central que regressou ao clube após 18 anos depois de ter saído.

O Sevilha, que vinha de três derrotas nos últimos quatro jogos, e que não vencia há dez encontros, ascendeu, assim, ao 13.º lugar, com 16 pontos, três acima da linha de água.

O Granada, por seu lado, é penúltimo, 19.º com oito pontos, a seis do 17.º, que garante a salvação.

A classificação da liga espanhola