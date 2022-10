O Athletic Bilbao estragou a estreia de Sampaoli no regresso a Sevilha ao empatar no Sánchez-Pizjuán (1-1), este sábado, numa partida da oitava jornada da Liga espanhola.



O início de jogo até foi positivo para o Sevilha, visto que marcou logo aos quatro minutos por Óliver Torres. No entanto, os andaluzes permitiram o empate ao Athletic: marcou Sancet.



Refira-se que o conjunto do País Basco terminou a partida com dez elementos por expulsão de Ander Herrera.



O Sevilha é 17.º colocado com seis pontos enquanto o Athletic Bilbao é terceiro, com 17.



Classificação da Liga espanhola