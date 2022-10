Jorge Sampaoli é o novo treinador do Sevilha, anunciou o clube espanhol horas depois de confirmar a saída de Julen Lopetegui.

O argentino de 62 anos que nas duas últimas épocas tinha estado ao serviço do Marselha regressa a uma casa que conhece e a um clube que treinou na época 2016-2017, levando os andaluzes ao quarto lugar da Liga espanhola.

Sampaoli recebe agora uma equipa que está no 17.º lugar no campeonato, pouco acima da linha de água, com apenas cinco pontos e que soma duas derrotas e um empate na fase de grupos da Liga dos Campeões.