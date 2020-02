O Espanhol anunciou esta segunda-feira que vai enviar meio milhão de máscaras para Wuhan, a cidade chinesa mais afetada pelo coronavírus.



Propriedade do empresário chinês Chen Yansheng, o clube onde joga o ex-Benfica De Tomás mostrou-se solidário com a epidemia que está a afetar a China, em especial na cidade de Wuhan, epicentro do aparecimento do coronavírus.



Recorde-se que as máscaras são um dos principais elementos para evitar o contágio entre a população.



