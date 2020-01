Raúl de Tomás marcou pelo terceiro jogo consecutivo com a camisola do Espanhol, clube para o qual se transferiu deixando o Benfica ao fim de meia época.

Após marcar o golo que garantiu um ponto para a equipa de Barcelona diante do Ath. Bilbao, o avançado espanhol declarou que a força mental é um dos pontos fortes.

«Estava com muita vontade de estar aqui. Tenho muita fome [de golos]. Quando as coisas não saem bem, não me vou abaixo, isso ainda me motiva mais», declarou, deixando ainda um desejo: «Oxalá que possa continuar a marcar para ajudar a equipa.»