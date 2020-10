Cristiano Ronaldo ficou fora do top-10 dos melhores jogadores da história da Liga espanhola, de acordo com um estudo realizado pelo Centro de Investigações da História e Estatística do Futebol (CIHEFE), ficando no 12.º lugar de um ranking que incluiu 9.724.

O ranking é liderado por Leo Messi, seguido dos espanhóis Enrique Castro “Quini” e César Rodríguez.

O trabalho, elaborado por José Antonio Ortega e publicado nos Cadernos do Futebol do CIHEFE analisou dados objetivos para avaliar os futebolistas em positivo ou negativo, com base em golos (jogada, penálti, própria baliza), cartões e expulsões, titularidades, número de jogos internacionais ou temporadas disputadas, entre outras.

Messi somou 695 pontos, seguido do ex-jogador do Sporting de Gijón e Barcelona, Quini, com 566, enquanto César, que jogou treze épocas no Barcelona, é terceiro com 557.

Telmo Zarra (532), Raúl González (528), Juan Arza (510), Carlos Alonso “Santillana” (489), Alfredo di Stéfano (481), Guillermo Gorostiza (473), Manuel Fernández “Pahiño” (471) fecham o top-10, com Francisco Gento (467) e Cristiano Ronaldo (457) a surgirem logo a seguir.