Joaquín Peiró, antigo internacional espanhol, faleceu esta quarta-feira aos 84 anos, em Madrid.



Lenda do Atlético de Madrid, o antigo médio centro conquistou duas Taças do Rei e uma Recopa nos 221 jogos que disputou. El Gago como era conhecido deixou os colchoneros em 1962, mudando-se para Itália, país onde representou três emblemas: Torino, Inter e Roma.



Internacional espanhol em 12 ocasiões, Peiró disputou dois Mundiais (1962 e 1966), embora sem grande sucesso para La Roja.



Após encerrar a carreira, Perió iniciou a carreira de treinador na equipa B do Atlético e ainda conseguiu chegar à equipa principal em 1988/89. El Gago orientou ainda clubes como Granada, Murcia, Badajoz e Málaga.

La familia atlética está de luto. Ha fallecido una de nuestras grandes leyendas: Joaquín Peiró. Siempre estarás en nuestros corazones.

