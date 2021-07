Luka Modric, perto de festejar 36 anos e a preparar-se para a sua décima temporada no Real Madrid, publicou uma fotografia nas redes sociais a mostrar que está em plena forma.

O internacional croata, vice-campeão do Mundo em 2018, publicou, aliás, duas fotografias. Uma de 2017 e outra de 2021, em que se nota um claro fortalecimento da massa muscular.

Na última temporada, que ficou marcada por muitas lesões no Real Madrid, Modric fez um total de 48 jogos em todas as competições, naquela que foi a sua terceira época com mais jogos no clube merengue.

No arranque da atual temporada, o talentoso médio vai reencontrar Carlo Ancelotti, o treinador com quem fez mais jogos na sua extensa carreira, com um total de 76 partidas sob o comando do técnico italiano.