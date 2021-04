O movimento «A mesma paixão» teve início em Espanha e rapidamente chegou a Portugal. Tudo começou após a jogadora do Real Madrid ter recebido comentários machistas nas redes sociais por ter celebrado o golo de Asensio contra o Liverpool.



Misa Rodríguez acabou por apagar a publicação, mas o jogador espanhol dos merengues decidiu não esquecer o assunto. Asensio usou as palavras «a mesma paixão», usadas pela guarda-redes, e defendeu-a nas redes sociais divulgando uma montangem de ambos. Logo de seguida, o ex-Real Madrid Granero juntou-se ao movimento assim como Courtois e Vinícius Jr.



O movimento ganhou forma e expandiu-se rapidamente, chegando a Portugal. O guardião do Sporting, Adán, juntou-se à causa e publicou uma fotografia com a guardiã da equipa feminina Inês Pereira tal como Pedro Porro que usou uma foto de Mónica Mendes, lateral que chegou este ano do AC Milan.