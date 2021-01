Depois do empate ante o Elche na quarta-feira, o Real Madrid deu uma resposta positiva no início de 2021, com a vitória na receção ao Celta de Vigo, por 2-0, este sábado, em jogo da 17.ª jornada da I Liga espanhola.

Lucas Vázquez e Marco Asensio foram os protagonistas do marcador, com um golo e uma assistência cada para dar a liderança à condição à equipa comandada por Zinedine Zidane.

O 1-0 surgiu aos cinco minutos, numa rápida saída: Asensio acelerou pela esquerda, recebeu um passe em profundidade e cruzou para Lucas Vázquez cabecear ao segundo poste. Na segunda parte, o 2-0 foi aos 53 minutos, com troca de papéis: Lucas assistiu Asensio, que rematou de primeira com o pé esquerdo, na área, após recuperação de bola a meio campo.

O Real, que com mais dois golos foi a primeira equipa do campeonato a chegar aos 30 marcados, soma agora 36 pontos em 17 jogos. Sobe ao primeiro lugar, ainda que à condição, com mais um ponto que o Atlético de Madrid, que tem 35 pontos e menos… três jogos. A equipa de Diego Simeone joga em Alavés este domingo na procura de retomar o lugar mais alto da classificação.

O Celta sofreu nova derrota mês e meio após o desaire por 4-2 ante o Sevilha, no jogo que tinha marcado a estreia de Eduardo Coudet no comando técnico. Os galegos viram assim findar uma sequência de sete jogos com seis vitórias (uma delas na Taça do Rei) e um empate, mas mantêm o oitavo lugar, com 23 pontos.