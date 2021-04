Após o empate em Moreira de Cónegos na última noite, o Sporting começou, esta terça-feira, a preparar o jogo contra o Famalicão, da 25.ª jornada da Liga sem Nuno Mendes.



Os leões informam que o internacional português sofreu uma contusão na perna direita que o obrigou, de resto, a ser substituído aos 38 minutos do duelo com o Moreirense.



Com excepção feita ao lateral-esquerdo, Ruben Amorim teve todo o plantel à disposição, ainda que os titulares do jogo com os cónegos se tenham ficado pelo ginásio.



O Sporting folga esta quarta-feira e volta ao trabalho quinta-feira, às 10h00, na Academia. A receção ao Famalicão está agendada para o próximo domingo, às 20h00, em Alvalade.