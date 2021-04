FIGURA: Walterson

Fez um jogo de luta, travou vários duelos e nem sempre teve espaço para a sua fantasia. Preparava-se mesmo para passar ao lado do jogo, sem hipóteses para brilhar. Até que chegou o minuto noventa. Já para lá da hora o brasileiro soltou-se e roubou dois pontos ao leão com um bom golo. Terceiro golo da época do brasileiro de 26 anos.

MOMENTO: golo de Walterson (90+1’)

Remate cruzado com o pé esquerdo de fora da área, junto à quina da área, a fazer um arco que saiu fora do alcance de Adán. Remate convicto, a fazer um arco perfeito, apenas parando no fundo das redes e sem dar hipóteses ao guarda-redes leonino.

POSITIVO: Moreirense solidário

A equipa de Moreira de Cónegos jogou com uma camisola especial, solidária, de apoio ao Projeto Raízes, sediado na vila cónega que presta apoio social em situações de pobreza ou de exclusão social. As verbas angariadas com as camisolas revertem a favor deste projeto. “Vai ficar tudo bem” foi a inscrição que todos os jogadores do Moreirense tiveram nas costas.

OUTROS DESTAQUES

Daniel Bragança

Particularmente ativo no setor intermediário, o jovem jogador foi um dos que mexeu com o jogo, ultrapassando as barreiras táticas do Moreirense. Passe açucarado a encontrar Paulinho no lance do golo do Sporting.

Conté

Um pouco atabalhoado, sem grande estilo, mas com força para dar e vencer com muita competência. Forte no lado esquerdo, está no lance que dá o golo aos cónegos ao subir bem pelo seu flanco.

Paulinho

Ao quinto golo com a camisola do Sporting o atacante estreou-se a marcar. Regressou ao onze e aproveitou a solicitação de Daniel Bragança para, na segunda, fazer o gosto ao pé e adiantar o Sporting no marcador. Voltou a marcar, um bom golo ao picar a bola por cima de Pasinato, mas havia fora de jogo de Pote no início da jornada.

Fábio Pacheco

Certinho no meio campo, voltou a fazer um trabalho invisível mas meritório. Tranquilo, o médio equilibrou forças na equipa do Moreirense.