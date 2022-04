A cumprir a quinta temporada no Valência, Gonçalo Guedes admitiu publicamente a possibilidade de sair do clube «che» no próximo verão.



«Estou muito focado aqui no Valência. Temos a final [a Taça] e mais jogos da Liga. Temos capacidade para chegar mais acima na tabela classificativa. Quando a temporada terminar, vou falar com as pessoas que são próximas de mim e com o clube. Se chegar uma proposta por mim que também seja boa para o clube, temos de ver. Mas estou bem. Neste momento estou focado no Valência», começou por dizer, em entrevista à «Cope».



Com13 golos e seis assistências em 2021/22, o internacional português explicou a sua mudança e evolução como futebolista desde que chegou ao Mestalla oriundo do PSG.



«A verdade é que passaram cinco anos. A mentalidade também muda. Cheguei como uma criança e agora já não o sou. O meu pensamento mudou completamente. Trabalho muito mais principalmente fora dos treinos. Estou a tentar chegar mais perto da baliza contrária e isso é mais fácil, jogando como avançado. Trabalho para chegar mais perto da baliza adversária que é onde se fazem golos. Tenho muitos golos de fora da área, mas teria muitos mais se estivesse dentro da área. A mentalidade que tenho é diferente. Anteriormente não tinha percepção de muitas coisas. Passaram cinco anos, a minha vida mudou e sinto-me melhor fisicamente», esclareceu.



O extremo de 25 anos acrescentou que foram as sucessivas lesões que o obrigaram a mudar a mentalidade.



«Quando sofri a primeira lesão, não soube reagir. Depois da lesão, a recuperação teve de ser rápida. Foi a primeira lesão que tive e foi muito difícil. Passado um ano voltei a ter outra e depois outra. A recuperação correu novamente mal. Sofri uma lesão no pé e a recuperação voltou a não ser a melhor. Algo não estava bem. Perdi dois anos no Valência, porque é mesmo assim, e não ajudei a equipa. Os meus números eram: dois golos e duas assistências... Muito pouco. Comecei a refletir sobre as coisas e a pensar que algo estava mal. Pensei: 'Tenho capacidade para mais, quero mais e tenho de mudar'. Desde então cuidei-me mais e fiquei a saber até onde pode ir o meu corpo», referiu



Guedes abordou, por fim, a final da Taça do Rei de Espanha contra o Betis, agendada para este sábado, no estádio «La Cartuja», em Sevilha-



«Vamos dar tudo. É uma coisa que os adeptos devem esperar. Vamos deixar a pele em campo. Será um jogo muito difícil, o Betis tem uma grande equipa e um excelente treinador. Mas é uma final. Temos de entrar para ganhar e ponto final» antecipou.