Entre lesões e castigos, João Félix soma um golo e duas assistências em 13 jogos pelo Atlético de Madrid na presente época. Apesar de o internacional português ainda não se ter afirmado em definitivo nos colchoneros, o presidente Enrique Cerezo considera-o «intransferível».



«É um jogador magnífico, acho que não quer ir [embora]. É intransferível e apostámos nele como um dia apostámos no Aguero», referiu, aos microfones do programa «El Largero».



O dirigente do emblema madrileno antecipou ainda o duelo frente ao Manchester United, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e elogiou Ronaldo.



«Temos de jogar com todos. Há sempre preferências, mas acreditas que vai estar muito bem e uma equipa elimina-te. Lembro-me que ganhámos em Manchester da última vez que lá jogámos. Ronaldo? É um grande jogador», comentou.