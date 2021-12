Com o regresso de Antoine Griezmann ao At. Madrid, o espaço de João Félix ficou ainda mais reduzido, mas o francês não tem dúvidas de que o companheiro está feliz no clube, até pela forma como celebrou a vitória no Dragão.

«Penso que sim, vemos o sorriso dele. Vimos como festejou connosco contra o FC Porto. É sempre difícil estar no banco, também me aconteceu muitas vezes no Barcelona. Tens de ajudar a equipa da melhor maneira possível e ele sempre o fez», disse, citado pela Marca.

Griezmann também comentou a eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões e mostrou-se surpreendido.

«Surpreendeu-me porque está sempre nos oitavos de final. Houve muitas mudanças, Messi saiu, mudança de treinadores, mas é preciso alguma paciência e acreditar nos jogadores», apontou.