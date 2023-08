Diego Simeone desafiou este sábado os jornalistas a colocar João Félix perante um microfone, obrigando o português a responder a perguntas como, por exemplo, se a situação criada é irreversível. Ao mesmo tempo, o treinador demonstrou estar cansado de falar deste tema.

«O melhor é as perguntas serem feitas a ele. Já não o entrevistam há muito tempo, por isso não têm a oportunidade de lhe perguntar nada e estão continuamente a questionar-nos a nós», começou por referir em conferência de imprensa.

«Ele está no plantel. Não participou nos jogos particulares porque em princípio tinha uma lesão, isso deixou-o de fora dos dos dois primeiros jogos particulares, depois entendemos que não estava pronto para jogar, por isso foi não foi convocado. Antes do primeiro jogo do campeonato fez uma boa semana de treinos e foi convocado. Ontem sofreu algum desconforto muscular e não vai estar no grupo, é o que posso comentar.»

Logo a seguir, e antes de mais um jogo a contar para a Liga Espanhola, em Sevilha, frente ao Betis, Diego Simeone encerrou o assunto.

«O que me importa falar é da equipa e do grupo.»