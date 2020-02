O Comité de Competição da Federação espanhola decidiu adiar a realização do Eibar-Real Sociedad, jogo que estava agendado para este domingo.

Na origem da decisão está a poluição causada por um incênio num aterro sanitário.

Em comunicado, o Comité de Competição que foram detetados no ar elevados níveis de compostos químicos nocivos, que recomendam que se evite a prática de atividades ao ar livre para as populações de Eibar, Ermua e Zaldibar.

O Estádio Municipal de Ipurua, casa do Eibar, está sitado a menos de 10 quilómetos do foco do incêndio. O aterro entrou em copapso a 6 de fevereiro, num incidente que vitimou dois trabalhadores ainda não encontrados. Algns resíduos, que têm libertado partículas tóxicas, continuam a arder.