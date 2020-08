Em janeiro de 2018, Mauricio Pochettino, então treinador do Tottenham, declarou que preferia voltar para a quinta que tem na Argentina do que treinar o Barcelona.

A declaração foi muito criticada na altura, mas justificada pelo treinador com a história que escreveu no Espanhol, rival dos blaugrana na cidade de Barcelona.

Agora, porém, em entrevista ao El Pais, o treinador argentino revela ter-se arrependido das declarações, garantindo que em momento algum teve intenção de faltar ao respeito ao Barcelona.

«Eu tinha estado em Barcelonae encontrei-me com Bartomeu [presidente do Barcelona] num bar. Cumprimentámo-nos, porque os nossos filhos andavam no mesmo colégio e conversámos durante cinco minutos. Isso gerou um rumor de que fez disparar alguns alarmes», começa por contextualizar.

«Quis travar isso de forma drástica quando me perguntaram sobre o assunto. Mas não quis faltar ao respeito ao Barcelona. As coisas podem ser ditas de forma diferente. O Espanhol fez de mim muito do que sou, mas não sou arrogante e não gostei de ter feito essa declaração. Se fosse agora, não o faria», assegura, concluindo: «até porque, na vida, nunca se sabe o dia de amanhã.