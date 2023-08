Steve Kerr, lenda da NBA, tornou-se acionista do Maiorca, informou o clube.



O atual treinador dos Golden State Warriors conta com nove títulos (!) de campeão da NBA. Além dos três conquistados como técnico, Kerr venceu três anéis ao serviço dos Chicago Bulls de Michael Jordan, e dois nos San Antonio Spurs como jogador.



Kerr torna-se assim mais uma das figuras da NBA a investir no futebol à semelhança de LeBron James e de Giannis Antetokounmpo.



O Maiorca está na primeira divisão do futebol espanhol desde a época 2021/22.