Os jogadores da seleção de Marrocos foram insultados por funcionários de uma unidade hoteleira em Madrid. Os empregados do hotel em causa publicaram fotografias nas redes sociais com comentários de teor racista dirigidos aos atletas.



«Nós a servir a m**** do Ramadão e as suas crenças de m*****» e «A seleção de Marrocos no Towers. Malditos mouros de m*****» são algumas das mensagens partilhadas por um funcionários na rede social Instagram e publicadas pelo AS.



O Eurostars Madrid Towers não demorou a reagir ao sucedido. «Em primeiro lugar, queremos pedir desculpas a todos os que se sentiram ofendidos pelo sucedido. A título pessoal, eu sou uma pessoa árabe, muçulmana e que está a fazer o Ramadão como muitos companheiros do hotel. Por eles, sentimo-nos magoados como qualquer muçulmano no mundo. Desde o Eurostars Towers queremos condenar qualquer ato racista e pedimos desculpa novamente a todos os que se sentiram ofendidos», referiu, um porta-voz.



As pessoas responsáveis pelos insultos de teor racista dirigidos aos Leões do Atlas não pertencem à unidade hoteleira em questão e «trabalham apenas quando há eventos». Foram despedidos e denunciados às autoridades, informou ainda o hotel.

Depois de ter vencido o Brasil, Marrocos tem novo jogo de preparação agendado com o Peru, esta terça-feira, no Civitas Metropolitano, em Madrid.