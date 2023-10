Luka Modric tem perdido no espaço no Real Madrid e apenas foi titular em um dos últimos quatro jogos. Atualmente ao serviço da Croácia, o médio confessou não estar satisfeito com a nova condição na equipa merengue, mas admitiu que é «um processo natural» tendo a conta a idade que tem.



«Esta é uma situação nova para mim. É verdade que não jogo como antes nem tanto quanto gostaria. Quero jogar sempre, não quero pausas. É assim que me sinto melhor e que me preparo melhor para os jogos», referiu o jogador de 38 anos, em conferência de imprensa antes do jogo contra a Turquia.



«Esta situação pode ter algumas vantagens no futuro, mas quero jogar de três em três dias caso seja necessário. É um processo normal, natural e aceito-o. Tenho de preparar-me mentalmente e seguir em frente», acrescentou.



Embora tenha menos de 400 minutos nas pernas esta temporada, Modric assegurou que está em forma. «Sinto-me bem fisicamente, motivado e cheio de energia. Caso contrário, dificilmente poderia liderar a Croácia como capitão», frisou.