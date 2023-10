José María Giménez renovou contrato com o Atlético de Madrid por mais três anos.



O defesa estava contratualmente ligado aos colchoneros até 2026 e acrescentou mais dois anos a essa ligação. O internacional uruguaio, de 28 anos, estreou-se pela equipa principal do Atleti em 2013 diante do Almería.



Desde então Giménez participou num total de 290 jogos e conquistou duas Ligas Espanholas, uma Supertaça de Espanha, uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia.