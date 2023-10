O Atlético de Madrid a perder por 0-2 frente ao Cádiz, no Metropolitano, mas deu a volta e ganhou por 3-2 o jogo da oitava jornada. Um encontro duríssimo para a equipa de Simeone que subiu ao quarto lugar e está a cinco do líder Real Madrid.



Os andaluzes fizeram 27 minutos de bom nível na capital espanhola. Depois de Griezmann ter atirado ao poste, o Cádiz abriu o marcador por Lucas Pires depois de um cruzamento de Chris Ramos e ficou perto do segundo golo aos 22 minutos por Fali. O central viu Jan Oblak adiantado, arriscou o chapéu e não foi feliz por centímetros!



O Atlético não atentou ao aviso e sofreu mesmo o 2-0: pontapé de baliza de Ledesma, Azpilicueta cortou mal e isolou Roger Marti, que pico perante a saída do guardião esloveno. Os colchoneros reagiram ainda antes do intervalo num cabeceamento certeiro de Ángel Correa (32m).

O Atleti igualou a contenda praticamente na primeira jogada da segunda parte por Molina e consumou a reviravolta com novo golo de Correa depois de uma bela combinação entre Samuel Lino e Saúl.

No outro jogo que começou às 20h00, o Betis não deu hipóteses e derrotou o Valência por 3-0 no Benito Villamarín.



Pellegrini deixou Rui Silva no banco e apenas lançou William Carvalho aos 62 minutos numa altura em que a equipa já vencia por 2-0. Marc Roca esteve, de resto, em plano de evidência ao servir Diao para o 1-0 e ao anotar ele próprio o segundo.



O médio internacional português acabaria por estar ligado ao 3-0 ao tocar para Ezzalzouli que fixou o resultado final. Refira-se que André Almeida foi titular e saiu aos 68 minutos enquanto Thierry Correia não foi opção para Baraja por lesão.



O Betis ocupa o 7.º posto ao passo que o Valência é 10.º classificado.



Classificação da Liga espanhola



