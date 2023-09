O Real Madrid é o novo líder do campeonato espanhol, depois de ter vencido o Girona esta tarde, na Catalunha, por 3-0.

Frente à equipa sensação deste início de temporada em Espanha, líder até este sábado, os merengues entraram com tudo e já venciam por 2-0 aos 21 minutos: Bellingham serviu de forma genial Joselu para o 1-0, Kroos assistiu Tchouaméni para o segundo pouco depois.

Não satisfeito com a grande assistência, Bellingham juntou-se à festa dos golos e fez o 3-0 final aos 71 minutos, depois de um passe de Joselu.

Nos descontos, e apesar de estar a ganhar 3-0, Nacho Fernández foi expulso depois de uma entrada violenta sobre um adversário.

Com este resultado, o Real Madrid, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, lidera agora a La Liga, à oitava jornada, com mais um ponto do que o Barcelona e dois do que o Girona.

Mais cedo, o Rayo Vallecano e o Maiorca empataram a duas bolas, em Vallecas.

Álvaro García (4m) abriu o marcador para a equipa da casa, mas a equipa maiorquina, com Samu Costa, deu a volta com golos de Muriqi (44m) e Antonio Sánchez e 59m). No entanto, Radamel Falcao, antigo avançado do FC Porto, empatou de penálti aos 90+12 minutos.