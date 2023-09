O sábado foi de sonho para o Bayer Leverkusen: primeiro, a vitória em casa do Mainz. Depois, a liderança isolada da Bundesliga.

E porquê? Porque o Bayern Munique empatou esta tarde em casa do Leipzig, 2-2, em jogo da sexta jornada.

Na Red Bull Arena, Lois Openda abriu o marcador para a equipa da casa aos 20 minutos, assistido por Xaver Schlager. Pouco depois, Openda vestiu-se de assistente e serviu Lukeba para o 2-0. Vida muito complicada para a equipa de Thomas Tuchel.

Mas na segunda parte tudo mudou, e já com Raphael Guerreiro em campo do lado dos bávaros: a reação começou aos 57 minutos, pelo pé direito de Harry Kane, de penálti.

A 20 minutos dos 90, e depois de uma bela iniciativa de Jamal Musiala, Leroy Sané surgiu isolado perante Blaswich: o esquerdino não desperdiçou e fez o 2-2.

Com este resultado, o Bayern Munique fica agora no terceiro lugar da Bundesliga, com 14 pontos, a dois do Leverkusen. O Leipzig, que contou com Fábio Carvalho nos últimos minutos, é quinto, com 13 pontos.