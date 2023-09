O Atlético de Madrid somou esta noite a segunda vitória consecutiva na La Liga, ao triunfar em casa do Osasuna, por 2-0.

Antoine Griezmann abriu o marcador para os colchoneros aos 20 minutos e Rodrigo Riquelme fechou as contas à entrada para os últimos dez minutos, assistido por Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente.

Aos 85 minutos, uma expulsão para cada lado: Chimy Avila e Álvaro Morata.

Com este resultado, o Atlético de Madrid está na quinta posição do campeonato espanhol, com um jogo a menos em relação aos rivais. O Osasuna é 14.º.

Já o Betis, com William Carvalho na segunda parte – Rui Silva não saiu do banco – empatou (1-1) no terreno do Granada.

Assane Diao fez o 1-0 para os béticos aos 51 minutos, mas a formação da casa, com André Ferreira na baliza – Manafá não saiu do banco –, chegou ao empate aos 67 minutos, por intermédio de Lucas Boye.

Ainda esta quinta-feira, Celta de Vigo e Alavés empataram, também a uma bola, nos Balaídos.