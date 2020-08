Dani Parejo deixou o Valência e assinou contrato com o Villarreal para as próximas quatro temporadas, anunciou o submarino amarelo na página oficial.

Esta é a segunda aquisição desta quarta-feira, depois da contratação de Coquelin, no rival Valência, que também já anunciou a mudança do jogador.

O médio centro espanhol, de 31 anos e formado no Real Madrid, vestiu a camisola da equipa che nas últimas nove temporadas e era capitão da formação que terminou a passada edição da liga espanhola em nono lugar.

Internacional em quatro ocasiões, Parejo vai agora treinar às ordens do técnico Unai Emery, com quem também já trabalhou no Mestalla.