O Real Madrid anunciou, esta terça-feira, a transferência de Javi Sánchez para o Valladolid.



Desde os oito anos nos merengues, o defesa passou por todos os escalões do clube e estreou-se pela primeira equipa na época passada pela mão de Scolari. Até ao final da época o central cumpriu mais quatro jogos sob o comando do argentino (anotou um golo).



No arranque desta temporada, o jogador de 23 anos mudou-se para o Valladolid por empréstimo. Contudo, os problemas físicos impediram-no de ser opção muito regular: cumpriu apenas dois jogos. Em comunicado, o emblema presidido por Ronaldo «Fenómeno» deu conta da contratação de Sánchez para as próximas quatro épocas.



Nem Real Madrid nem Valladolid revelaram os montantes do negócio.