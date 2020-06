O Real Madrid assinalou o regresso à competição com uma vitória tranquila sobre o Eibar (4-0) num jogo que vai ficar para a história. Primeiro porque foi o primeiro no estádio do centro de treinos de Valdebebas que tem o nome de uma das lendas do clube, Alfredo Di Stéfano, a nova casa da equipa enquanto decorrem as obras no Santiago Bernabéu. Depois porque foi o jogo 200 de Zinedine Zidane como treinador dos merengues, ficando o francês apenas atrás dos históricos Miguel Muñoz e Vicente del Bosque entre os treinadores com mais jogos à frente dos Blancos.

Uma vitória tranquila que começou a ser construída cedo, logo aos 4 minutos, com Toni Kroos a abrir o marcador com um toque de classe. Benzema destacou-se sobre a esquerda, tentou invadir a área, a defesa do Eibar afastou e o internacional alemão, de primeira, à entrada da área, colocou o pé por baixo da bola, fazendo-a sobrevoar Dmitrovic.

O Eibar, com Rafa Soares e Paulo Oliveira na defesa, procurou reagir de pronto acelerando o jogo, mas o Real Madrid, com um excelente posicionamento em campo, ganhava facilmente a bola e, sem correr muito, desdobrava-se facilmente para o ataque, chegando à área do Eibar com três ou quatro passes, com destaque para as iniciativas de Benzema que, ligeiramente mais recuado, deixou a sua marca bem visível nos três golos merengues.

No segundo golo, o avançado francês voltou a surgir sobre a esquerda para depois destacar Hazard no lado contrário para o belga servir Sergio Ramos que surgiu, sem marcação na zona de finalização, para assinar o segundo golo aos 30 minutos.

O Eibar, nesta altura com mais bola, procurava reagir, mas voltou a consentir um terceiro golo, aos 37, mais uma vez com Benzema a lançar Hazard. O belga encheu o pé para grande defesa de Dmitrovic, mas a bola sobrou para Marcelo que voltou a disparar em força para o terceiro golo da tarde. O lateral acabou por festejar com uma homenagem a George Floyd, de joelho no relvado e punho no ar.

Domínio total do Real Madrid que até podia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais dilatada, com destaque para um remate de Rodrygo, a cruzamento de Marcelo, para mais uma grande defesa de Dmitrovic. A verdade é que a vantagem era confortável e permitia ao treinador e jogadores gerirem a segunda parte.

Ao som de «Madrid, Madrid», som ambiente fornecido pelo jogo FIFA, os merengues entraram no jogo a gerir a vantagem, e o Eibar teve duas oportunidades claras para reduzir a diferença. Primeiro com uma bomba de Edu Expósito a obrigar Courtois a uma defesa espetacular. Logo a seguir, Enrich, acabado de entrar, atirou à trave. Como não há duas sem três, o Eibar acabou mesmo por chegar ao golo, na sequência de um canto, com De Blasis a rematar contra Pedro Bigas que acaba por, sem querer, enganar Courtois.

Um castigo para a forma como Real Madrid regressou ao jogo e, pouco depois do golo, Paulo Oliveira voltou a ameaçar as redes de Courtois, com uma cabeçada ao lado. Mas, com mais ou menos dificuldades, os merengues controlaram o jogo até final, com Zidane a esgotar as cinco substituições a que agora tem direito.

Uma vitória que permite ao Real Madrid, no segundo lugar, voltar a reduzir diferença para o Barcelona para apenas dois pontos, enquanto o Eibar segue no 16.º posto, apenas dois pontos acima da linha de despromoção.